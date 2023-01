Tragedia a Napoli, muore una bambina di soli 7 mesi

Dolore incommensurabile in Campania ed ennesima tragedia a Napoli, dove da quanto si apprende in queste ore muore una bambina di soli 7 mesi.

Secondo i puntuali media locali il quartiere di Scampia è stato devastato dal secondo terribile lutto con vittime giovanissime, vittime infantili purtroppo.

Muore una bambina di soli 7 mesi

L’ennesimo dramma avvenuto nel quartiere partenopeo alla periferia nord est di Napoli ha trovato corpo nella notizia per cui nella giornata di ieri, 12 gennaio, è morta una bambina di appena sette mesi. A diffondere la notizia è stata la pagina Facebook Periferiamonews. I media spiegano che “ancora non si conoscono le cause del prematuro decesso”.

Una cosa è verta: i messaggi pubblicati in queste ore sui social per ricordare la piccola vittima sono stati innumerevoli: “Assurdo leggere una notizia del genere… Un abbraccio forte alla famiglia”.

Dopo quello per Elena ennesimo strazio

E ancora, in un afflato di dolore ed emaptia immensi: “Rip piccolo amore”. E purtroppo, come ricorda il puntuale Edizionenapoli, la terribile notizia arriva a poche ore di distanza da un altro gravissimo lutto che ha colpito la città di Napoli.

Si tratta di quello innescato dalla morte di Elena, un’altra bambina di appena 3 anni e mezzo, deceduta “dopo 48 ore di agonia” presso l’ospedale Santobono.