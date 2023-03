Tragedia a Orbetello: Samanta trovata morta nel canale col motorino

A Orbetello Scalo, piccolo comune toscano in provincia di Grosseto, una serata di festa si è presto trasformata in una tragedia. Sabato 11 marzo in piazza si festeggiava il tradizionale Carnevaletto. Una donna di 42 anni si è allontanata per tornare a casa e non è stata più vista. Domenica è stata trovata, e la storia si è conclusa nel peggiore dei modi.

Tragedia a Orbetello, cosa è successo

Dopo la serata, Samanta ha inforcato il motorino per tornare a casa. E da lì nessuno ne ha saputo nulla. Le forze dell’ordine, allertate dai familiari che non l’hanno vista tornare, si sono messe alla ricerca. Prima è stato trovato il motorino poi, purtroppo, il suo corpo, riverso in un canale a Cameretta, tra Orbetello Scalo e Ansedonia, in appena 50 centimetri di acqua. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo poco dopo l’una di notte. Non si sa se a causa di un malore, di un corpo di sonno o altro. É stata predisposta l’autopsia per fare chiarezza.

Tragedia a Orbetello, la comunità si stringe attorno alla vittima

In una comunità così piccola e unita, una tragedia del genere fa ancora più rumore. Centinaia i messaggi di cordoglio per Samanta, che lascia un figlio adolescente che al momento del tragico incidente si trovava con i nonni.