Grosseto, 60enne sniffa cocaina in chiesa e si filma: il video è virale sui social

Un fatto surreale è avvenuto a Orbetello, in provincia di Grosseto. Un uomo di 60 anni ha assunto sostanze stupefacenti in chiesa, il tutto mentre si stava filmando con il cellulare. Le immagini, diffuse inizialmente su WhatsApp, si sono diffuse rapidamente sui social network ed in particolare su TikTok dove, nel giro di poco tempo è diventato virale. Ciò ha agevolato di fatto le forze dell’ordine nell’identificazione dell’uomo.

60enne, sniffa cocaina in chiesa e si filma con il cellulare

Nel video vediamo un cane gironzolare all’interno dell’edificio religioso, in quegli istanti vuoto. Il quadrupede è stato poi ripreso dall’uomo e richiamato a sè. Il 60enne ha poi posato della polvere bianca (sembra cocaina) su un banco, quindi l’ha sniffata. Successivamente lo si sente anche pronunciare delle parole contro l’edificio. In seguito alla diffusione delle immagini sono state avviate le indagini.

Chi è il sessantenne che stava sniffando in chiesa

Stando a quanto riporta la testata “La Nazione”, si tratterebbe di un uomo originario del Piemonte e senza fissa dimora. Già noto alle Forze dell’ordine, il sessantenne verrà segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò rischia anche la denuncia a piede libero per vilipendio alla religione.