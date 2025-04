A Roma, una tragedia ha scosso la comunità: un ragazzo di 13 anni è morto questa mattina dopo essere rimasto ferito alla testa da un colpo di pistola sabato sera. Il giovane, ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo, non ce l’ha fatta a sopravvivere alle gravi ferite riportate.

Tragedia a Roma: ferito ragazzo di 13 anni dopo colpo di pistola

Il drammatico allarme era stato lanciato intorno alle 23:00 di sabato, quando gli agenti del commissariato San Paolo sono stati avvisati dai colleghi in servizio presso l’ospedale. In queste ore, la polizia, in collaborazione con la Squadra mobile, sta conducendo una serie di indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava a casa da solo con il padre, che in quel momento si trovava in un’altra stanza. Durante le operazioni di verifica, gli investigatori hanno trovato una pistola regolarmente detenuta dal fratello del giovane, destinata all’uso sportivo.

L’arma è stata posta sotto sequestro e verrà analizzata e, come previsto dalla prassi, è stato sequestrato anche il cellulare del ragazzo per cercare eventuali indizi.

Tragedia a Roma: morto il ragazzo di 13 anni dopo colpo di pistola

Il tragico episodio ha scosso Roma: il ragazzo di 13 anni è morto questa mattina all’ospedale San Camillo dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla testa. Le sue condizioni erano apparse subito disperate quando era stato trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Al momento, non sono state escluse ipotesi di vario tipo, che spaziano da un gesto volontario a un incidente. Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto in quella tragica notte.

Al momento, non ci sono indagati ufficiali, ma il fratello del ragazzo potrebbe essere coinvolto in un’indagine per omesso controllo dell’arma da fuoco.