Tragedia a Salerno, muore soffocata da un boccone di mozzarella

Quel morso non le ha dato scampo alcuno ed a Salerno una donna muore soffocata da un boccone di mozzarella. Da quanto si apprende una 52enne ha perso la vita nella sua abitazione di via Trento in rione Pastena. Ma cosa è successo? I media spiegano che la 52enne è morta nel primo pomeriggio di ieri, 19 aprile, a Salerno, soffocata da un pezzo di mozzarella nella sua abitazione di via Trento, in zona Pastena.

Muore soffocata da un boccone di mozzarella

Secondo una ricostruzione del dramma dopo la chiamata del marito, all’interno dell’appartamento è arrivata a razzo una squadra del 118 proveniente dall’ospedale Ruggi, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare: la donna era già deceduta per anossia severa. I fatti sono stati ricostruiti nelle terribili ore successive alla tragedia e pare che tutto sia accaduto all’ora di pranzo.

Tutto è accaduto a tavola durante il pranzo

Da quanto si legge sui media locali pare che la donna fosse a tavola col marito quando un boccone le sarebbe andato di traverso e avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie. A quel punto il coniuge avrebbe cercato di aiutarla e, dopo aver tentato inutilmente di farle sputare il pezzo, avrebbe subito allertato i soccorsi. Soccorsi che sono stati purtroppo tempestivi quanto inutili. Dai media si apprende che proprio il marito della 52enne, ascoltato dopo la tragedia ha spiegato che la donna aveva appena ingerito un pezzo del latticino ed ha iniziato ad annaspare in cerca d’aria.