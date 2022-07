I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati ritrovati nella città di Savona: si ipotizza che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Tragedia a Savona, trovati i corpi di un uomo e di una donna: si ipotizza un omicidio-suicidio

I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati scoperti dalle forze dell’ordine nella città di Savona. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella giornata di domenica 3 luglio. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, gli inquirenti stanno ipotizzando che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

Gli agenti della polizia locale si sono recati sul luogo del ritrovamento dei corpi dopo aver ricevuto alcune segnalazionida parte di alcuni passanti.

Le prime segnalazioni al 118, in particolare, denunciavano la presenza del cadavere di un uomo abbandonato sul ciglio della strada. I soccorritori che si sono attivati per verificare le indicazioni ricevute hanno prontamente provveduto ad allertare anche la polizia.

Giunti sul posto, le autorità hanno constatato la presenza del corpo di un uomo in strada e hanno scoperto anche un secondo cadavere di sesso femminile all’interno di un appartamento. In considerazione delle prime ipotesi formulate dai militari, pare che l’uomo abbia ucciso la donna, presumibilmente la moglie, per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra.

Al momento, non è stata rivelata l’identità delle due vittime. Intanto, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, i poliziotti stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.