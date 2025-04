Il dramma di Trissino

Nel cuore della notte, il maltempo ha colpito duramente il Veneto, portando a una tragedia che ha scosso l’intera comunità. I corpi di Leone Francesco Nardon, 65 anni, e del figlio Francesco, 34 anni, sono stati ritrovati nel bacino di laminazione di Trissino, dopo che la loro auto è stata inghiottita da una voragine formatasi sul ponte dei Nori a Valdagno.

I due uomini si trovavano in zona per prestare soccorso alle persone colpite dagli allagamenti, dimostrando un grande spirito di altruismo.

Le conseguenze del maltempo

La Procura di Vicenza ha avviato un’inchiesta per disastro colposo, mentre il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona. “È una tragedia impensabile”, ha commentato Zaia, sottolineando come la terra sia crollata sotto i piedi di chi si era recato a dare una mano. Questo evento segna un triste capitolo nella storia recente della regione, già provata da eventi atmosferici estremi.

Frane e disagi in tutta la regione

Non solo Trissino, ma anche altre località del Veneto e della Valle d’Aosta stanno affrontando le conseguenze di questa ondata di maltempo. A Trento, una frana ha colpito il quartiere San Martino, costringendo all’evacuazione di 14 persone per garantire la sicurezza durante le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la circolazione è bloccata in diverse aree. In Valle d’Aosta, circa 6.400 utenze sono rimaste senza energia elettrica, con i tecnici che stanno lavorando per ripristinare i servizi, nonostante le difficoltà di accesso ai luoghi colpiti.

Un appello alla sicurezza

Questa serie di eventi tragici mette in luce l’importanza della sicurezza e della preparazione in caso di emergenze climatiche. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori incidenti. È fondamentale che la popolazione segua le indicazioni delle autorità e rimanga informata sulle condizioni meteorologiche, per evitare di trovarsi in situazioni pericolose. La comunità è chiamata a unirsi in questo momento di lutto e a sostenere le famiglie colpite da questa tragedia.