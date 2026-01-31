Tragedia ad Adelfia: Esplosione Devastante Costa la Vita a Due Anziani

Due coniugi anziani sono stati trovati senza vita dopo una devastante esplosione ad Adelfia, che ha scatenato operazioni di soccorso intense e immediate.

Una giornata tragica ha colpito la cittadina di Adelfia, situata a pochi chilometri da Bari, quando due esplosioni hanno sconvolto la tranquillità del quartiere. Nella tarda mattinata, un intero edificio è stato distrutto, e i soccorritori hanno trovato i corpi di due anziani coniugi, Rocco Lotito e Antonella Costantini, intrappolati tra le macerie.

Rocco, un ex falegname di 93 anni, e la moglie Antonella, di 91 anni, vivevano in quella casa da decenni, circondati dall’affetto di nipoti e pronipoti.

La loro quotidianità è stata spezzata da un incidente che ha scosso tutta la comunità. Secondo le prime ricostruzioni, Rocco era uscito per acquistare una nuova bombola di gas, il che ha portato gli esperti a ipotizzare un errore durante la sostituzione della bombola come causa dell’esplosione.

Le esplosioni e i soccorsi

Testimoni oculari raccontano di una serie di eventi drammatici. Dopo il primo scoppio, Rocco ha iniziato a chiedere aiuto, attirando l’attenzione di un vicino. Saverio Picicci, che si trovava nei paraggi, ha descritto il momento in cui ha sentito le grida disperate dell’anziano. “Non riuscivo a vedere nulla, solo fiamme alte e fumi neri. Poi è avvenuta una seconda esplosione e non ho più sentito le urla di aiuto. Ho avuto paura e sono scappato,” ha raccontato il testimone.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente, tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute sul luogo per domare le fiamme e avviare le operazioni di soccorso. Con l’assistenza di carabinieri e polizia locale, hanno lavorato instancabilmente fino a tarda sera per recuperare i corpi delle vittime, che erano stati gravemente danneggiati dall’esplosione. Allo stesso tempo, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause che hanno portato al crollo della casa.

Indagini e reazioni della comunità

Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Vito Valerio, che ha esaminato la scena per determinare le responsabilità e la causa esatta dell’incidente. Il medico legale è giunto sul posto per valutare se fosse necessario procedere con le autopsie. Nel frattempo, il sindaco Giuseppe Cosola ha espresso la sua solidarietà alla comunità, annunciando che il giorno dei funerali sarebbe stato proclamato il lutto cittadino.

Impatto sulla comunità

Il sindaco ha anche comunicato che il Centro Operativo Comunale è stato attivato per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti. Le strade circostanti sono state chiuse al traffico per permettere ai soccorritori di lavorare senza ostacoli. “Rivolgo queste parole con il cuore colmo di apprensione per l’esplosione che ha coinvolto due nostri anziani,” ha dichiarato Cosola, assicurando che le istituzioni stavano seguendo da vicino la situazione.

Questo tragico evento ha lasciato un segno profondo nella comunità di Adelfia, unita nel dolore e nel ricordo di due persone che hanno contribuito a rendere il quartiere un luogo migliore. La ricerca delle cause di questa tragedia continua, con l’obiettivo di evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.