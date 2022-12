Tragedia ad Alba Adriatica, giovane trovato senza vita sul lungomare

Tragedia in Abruzzo, ad Alba Adriatica, dove da quanto si apprende un giovane è stato trovato senza vita sul lungomare.

La vittima è un 30enne residente a Chieti e si trovava all’interno di un’automobile notata dai passanti nella serata del 28 dicembre. All’interno del veicolo giaceva purtroppo il corpo senza vita di un giovane di Chieti. Il ritrovamento di M.M. è stato effettuato sul lungomare di Alba Adriatica e la vittima era all’interno di un’automobile parcheggiata in via Marconi.

Giovane trovato senza vita sul lungomare

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha fatto arrivare sul posto a razzo i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Gli operatori del 115 hanno rotto il vetro della vettura ed i soccorritori medici non hanno potuto far altro che constatare un decesso di cui al momento non si conoscono le cause.

Il magistrato ha disposto l’autopsia

Su di esse dovrà far luce l’autopsia disposta dal magistrato di turno. Secondo le prime informazioni riportate dai media territoriali la vittima stava rientrando a Chieti per le feste. Lo stava facendo da una comunità di San Benedetto del Tronto di cui era ospite da qualche tempo.