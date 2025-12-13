Il tragico episodio ha scosso un asilo nido di Tivoli: una bimba di due anni è morta improvvisamente durante il riposino pomeridiano, nonostante l’intervento immediato del personale educativo e dei soccorsi.

Tragedia in un asilo di Tivoli: bimba di due anni muore nel sonno

Come riportato da Fanpage, nel pomeriggio dell’11 dicembre un drammatico episodio ha scosso l’asilo nido Arco Balocco di Tivoli, in provincia di Roma, giovedì pomeriggio.

Una bimba di soli due anni non si sarebbe svegliata dal riposino e, nonostante l’immediato intervento del personale educativo, ogni tentativo di soccorrerla si è rivelato vano.

L’insegnante che si è accorta della situazione avrebbe prontamente allertato il Numero Unico per le Emergenze, e il personale sanitario è arrivato rapidamente sul posto, avviando le manovre di rianimazione prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista, distante poche centinaia di metri. Purtroppo, intorno alle 16.30, i medici hanno dovuto constatare la morte della piccola.

Tragedia in un asilo di Tivoli: bimba di due anni muore nel sonno, indagini della Procura

Subito dopo la tragedia, la Procura di Tivoli è stata informata e ha aperto un fascicolo per ricostruire l’accaduto. Gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno avviato gli accertamenti, interrogando il personale dell’asilo e raccogliendo le prime testimonianze.

La salma della bimba è stata posta sotto sequestro e potrebbe essere disposta l’autopsia per stabilire con precisione le cause della morte. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma solo l’esame autoptico potrà confermare se si sia trattato di un evento naturale o se possano emergere eventuali responsabilità