Tragedia lungo la A31 Valdastico: un tir travolge operai impegnati in lavori stradali, causando il caos sul tratto tra Noventa Vicentina e Vicenza. L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati alla sicurezza nei cantieri autostradali e l’importanza di misure di protezione efficaci.

Tragedia in autostrada, tir travolge gli operai al lavoro: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i medici e gli infermieri del Suem 118, che hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato il ferito prima del trasferimento in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione. Sono giunti anche vigili del fuoco, personale dell’autostrada e pattuglie della Polstrada, che hanno chiuso temporaneamente la carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e avviare le indagini sulle cause del sinistro.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Sky tg24, il mezzo pesante ha sbandato colpendo il cantiere nonostante fosse correttamente segnalato.

Tragedia in autostrada, tir travolge gli operai al lavoro: il terribile bilancio

Il grave incidente ha colpito il tratto sud dell’autostrada A31 Valdastico poco dopo le 13, tra Noventa Vicentina e Vicenza. Durante lavori in un cantiere stradale, due operai sono stati investiti da un tir fuori controllo. Per uno dei lavoratori non c’è stato nulla da fare: è deceduto praticamente sul colpo, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.