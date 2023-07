Un terribile incidente mortale si è verificato questa mattina, domenica 2 luglio, intorno alle 6, sulla provinciale Monopoli Conversano, nel barese. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita.

Tragedia nel Barese, scontro tra due auto: morto un 23enne

Un terribile incidente mortale si è verificato questa mattina, domenica 2 luglio, introno alle 6. Lo schianto è avvenuto sulla provinciale Monopoli Conversano, nel Barese. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente, in modo molto violento. Un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita, mentre l’altro conducente è rimasto ferito.

Incidente tra due auto: un morto e un ferito

Nello schianto frontale tra le due auto ha perso la vita un ragazzo di 23 anni. L’altro conducente è rimasto ferito ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monopoli del turno B, i Carabinieri della Locale stazione per i rilievi planimetrici e la Polizia per la viabilità, e il 118.