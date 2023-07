L’incidene è avvenuto nella giornata di ieri sulle strade di Cisliano, una piccola cittadina situata nell’hinterland di Milano. Due automobili si sono scontrate in una strada che solitamente è teatro di episodi simili: sette persone in totale sono rimaste coinvolte, tra di loro c’erano anche quattro ragazze minorenni.

Cisliano, incidente fra due auto: lo scontro sulla provinciale 114

Erano circa le ore 13 della giornata di ieri, venerdì 30 Giugno, quando sulla solita provinciale 114, due automobili si sono scontrate in un pericoloso sinistro. La strada in questione è spesso molto trafficata ed episodi di tamponamenti o di incidenti tra automobili sono molto frequenti. Questa volta, fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi, perché nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. In totale sulle due automobili viaggiavano sette persone: quattro di loro erano ragazzine di età compresa fra gli 11 e i 16 anni.

Incidente a Cisliano: l’intervento dei soccorsi

Sul posto, sono immediatamente giunti gli uomini della Inter Sos Padana Emergenza del distaccamento di Cisliano, ma anche i medici del 118 a bordo di un’automedica e i vigili del fuoco. Tutte le persone coinvolte sono state soccorse, ma per nessuno di loro è servito il trasferimento in ospedale. I carabinieri si sono occupati di effettuare tutti i rilievi utili per chiarire al meglio la dinamica dell’incidente.