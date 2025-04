Un incidente tragico che ha scosso l’Italia

La tragedia della funivia del Faito ha lasciato un segno indelebile nella comunità italiana e in particolare nella famiglia di Janan Suliman, una giovane farmacista arabo-israeliana che ha perso la vita nell’incidente. Il dolore della famiglia è palpabile, e le parole di Loei Arafat, zio della vittima, risuonano come un grido di aiuto: “In questi casi non ci sono parole”.

La richiesta di giustizia è forte e chiara, e la famiglia auspica che le autorità competenti possano individuare le responsabilità di quanto accaduto.

Il viaggio del dolore e della speranza

Loei Arafat, giunto in Italia per rendere omaggio alla nipote, ha iniziato il suo percorso all’obitorio di Castellammare di Stabia, un luogo che rappresenta il culmine di un dolore inaccettabile. “Ho sentito i nipoti una settimana fa”, racconta, evidenziando la difficoltà della situazione familiare. I genitori di Janan non sono potuti venire in Italia, rimanendo accanto agli altri figli, una scelta che mette in evidenza la complessità emotiva di una famiglia colpita da una tragedia così profonda.

Le indagini e la ricerca della verità

Le autorità italiane sono ora chiamate a fare chiarezza su quanto accaduto. L’incidente della funivia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle infrastrutture turistiche. La richiesta di giustizia da parte della famiglia di Janan Suliman non è solo un appello personale, ma un invito a riflettere sulla necessità di garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questi servizi. La speranza è che le indagini possano portare a una verità che possa, in qualche modo, alleviare il dolore di una perdita così devastante.