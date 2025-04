Il dolore di una moglie

La tragedia che ha colpito la famiglia Parlato ha scosso profondamente la comunità di Castellammare di Stabia. Durante i funerali di Carmine Parlato, il macchinista Eav tragicamente scomparso nell’incidente della funivia del Faito, la moglie Elvira ha espresso un grido di dolore e giustizia. “Avete strappato Carmine alla vita”, ha esclamato, sottolineando l’ingiustizia di una fatalità che ha portato via un uomo che stava semplicemente cercando di portare il pane a casa.

Un appello alla responsabilità

Elvira ha chiesto che chi ha agito con negligenza e leggerezza risponda delle proprie azioni. “Non possiamo accettare che sia stata una fatalità”, ha affermato con fermezza. La sua richiesta non è solo per il marito, ma per tutte le vittime di incidenti simili, affinché si faccia luce su quanto accaduto e si evitino futuri drammi. La moglie di Carmine ha rivolto un appello ai colleghi del marito e a chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei viaggiatori, esortandoli ad assumersi le proprie responsabilità con onestà.

La risposta delle autorità

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, presente ai funerali, ha espresso la sua solidarietà alla famiglia Parlato, sottolineando l’importanza di essere accanto a chi ha subito una perdita così devastante. “Questo è il momento di dare supporto alla moglie e al figlio di Carmine”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di attendere la verità da parte degli organi inquirenti. La Procura di Torre Annunziata sta attualmente indagando sull’incidente, che ha causato la morte di tre turisti e ha lasciato un quarto gravemente ferito.

Un incidente che richiede chiarezza

La comunità è in attesa di risposte chiare e di giustizia. La richiesta di Elvira Parlato non è solo un grido personale, ma un appello collettivo per garantire che simili tragedie non si ripetano. La sicurezza deve essere una priorità e ogni incidente deve essere esaminato con la massima serietà. La speranza è che la verità emerga e che le responsabilità vengano accertate, affinché la memoria di Carmine e delle altre vittime non venga dimenticata.