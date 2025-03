Il disastro di Rigopiano: una tragedia annunciata

La tragedia dell’hotel Rigopiano, avvenuta nel gennaio 2017, ha segnato profondamente la comunità abruzzese e l’intero paese. La valanga che ha colpito la struttura ha causato la morte di 29 persone, un evento che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi in montagna. Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che riapre il dibattito su quanto accaduto, sottolineando la responsabilità di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza degli ospiti.

Le motivazioni della Cassazione

Secondo i giudici, se la strada che portava all’hotel fosse stata liberata dalla neve, gli ospiti avrebbero potuto evacuare in tempo e la tragedia sarebbe stata evitata. La Cassazione ha evidenziato che la disponibilità di mezzi spazzaneve doveva essere monitorata e che la prevenzione era non solo possibile, ma necessaria. La Corte ha disposto un appello bis per dieci imputati, sottolineando che l’identificazione di Rigopiano come sito a rischio valanghe avrebbe dovuto portare a misure di sicurezza adeguate, come il divieto di accesso durante le condizioni meteorologiche avverse.

La prevenzione come priorità

La sentenza della Cassazione pone l’accento sull’importanza della prevenzione nella gestione dei rischi legati alle valanghe. Gli ermellini hanno affermato che la prevenzione deve essere considerata la “regina” per l’incolumità individuale e collettiva. Questo implica non solo l’adozione di misure di sicurezza, ma anche una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle autorità locali agli operatori turistici. La classificazione di Rigopiano come sito valanghivo avrebbe dovuto comportare un uso disciplinato delle strutture, limitando l’accesso durante la stagione invernale.

Le conseguenze della sentenza

La decisione della Cassazione di riaprire il caso rappresenta un passo importante verso la ricerca della verità e della giustizia per le vittime e le loro famiglie. Essa invita a riflettere su come le istituzioni e le aziende turistiche gestiscono la sicurezza in montagna. La tragedia di Rigopiano non deve essere dimenticata, ma deve servire da monito per migliorare le pratiche di prevenzione e garantire che eventi simili non si ripetano in futuro. La sicurezza in montagna deve diventare una priorità, non solo per gli operatori del settore, ma per tutta la comunità.