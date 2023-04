Terribile tragedia su una nave da crociera della Virgin Voyages, partita dalla Florida. Una passeggera è precipitata dal balcone della sua stanza, ha travolto un uomo e poi è morta.

Tragedia in crociera, donna cade da balcone: è finita su un altro passeggero ed è morta

I passeggeri della nave da crociera della Virgin Voyages partita dalla Florida hanno assistito ad una scena da incubo. Una passeggera è precipitata dal balcone della sua stanza, finendo sul ponte inferiore, dove è morta dopo aver travolto un altro passeggero che stava passando. La tragedia si è consumata domenica sera, intorno alle 21.30 ora locale, poche ore dopo la partenza da PortMiami verso Roatan, in Honduras, per la prima tappa della crociera. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. L’altro passeggero coinvolto è rimasto ferito ma non in modo grave. La scena ha sconvolto i passeggeri che in quel momento si trovavano sul ponte o sui balconi. “Ho appena iniziato la mia prima crociera… e qualcuno è caduto dal balcone ed è morto, è terribile” ha dichiarato un passeggero. “Il primo giorno, la gente ha visto tutto. Questo è terrificante” ha confermato un altro passeggero sui social.

La nave è tornata a Miami

La società di navigazione ha confermato l’incidente, ma non ha fornito dettagli sulla causa della caduta della donna. “Domenica, poco dopo la partenza, si è verificata un’emergenza medica che ha coinvolto uno dei nostri passeggeri. Questo passeggero è precipitato oltre il balcone su un ponte inferiore e, nonostante abbia ricevuto cure mediche immediate, è deceduto” si legge nel comunicato di Virgin Voyages. La nave ha subito invertito la rotta ed è tornata a Miami, per consegnare la salma.