Tragedia in diretta: tiktoker 23enne uccisa in Messico, indagini in corso

La morte di Valeria Márquez, 23 anni, è sotto indagine per femminicidio, ha dichiarato il procuratore di Jalisco. La giovane è stata uccisa martedì nel salone di bellezza di Zapopan da un uomo che le ha sparato durante una diretta su TikTok. Poco prima, Valeria stava parlando in live quando ha risposto a una voce «Hey Vale?» a cui lei ha risposto «sì», subito dopo l’audio si interrompe e si sentono i colpi di arma da fuoco.

Il volto del killer sarebbe apparso brevemente nel video. Márquez, con quasi 200mila follower, aveva detto in precedenza di essere preoccupata per un “regalo costoso” consegnato al salone in sua assenza.

Secondo Excélsior, 16 influencer sono stati uccisi da criminali organizzati, spesso per critiche o legami con narcotrafficanti. La procura ha però smentito che El Doble R, leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, sia sospettato, nonostante voci non confermate di una relazione con la vittima.