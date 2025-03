Si indaga sulla morte di Davide Garufi La 21enne tiktoker si è tolta la vita nella sua casa di Sesto San Giovanni, Milano, lo scorso mercoledì.

Tiktoker morto suicida a soli 21 anni

Era mercoledì 19 marzo quando Davide Garufi, si è tolto la vita nella casa di famiglia di Sesto San Giovanni, Milano con la pistola di ordinanza del padre, che di lavoro fa la guardia giurata. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo d’inchiesta sia per omessa custodia di arma da fuoco sia per istigazione al suicidio. Stando alle prime indagini non sarebbero emersi elementi di bullismo o particolari condotte persecutorie nei confronti della vittima. Al vaglio degli inquirenti ci sono al momento le chat, i social e il cellulare della vittima. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.

Tiktoker suicida a 21 anni: la verità dietro la tragica fine

Si indaga sulla morte di Davide Garufi. Sul proprio profilo di TikTok, la vittima dal 2020 aveva cominciato a raccontare parti molto private della sua vita, come la sua nuova identità transgender con il nome di Alexandra, e poi di nuovo quella di Davide, di genere non binario. Dopo queste rivelazioni sotto al suo profilo sarebbero apparsi diversi insulti. Una sua vicina di casa avrebbe detto che la vittima soffriva per tutti i messaggi di odio che riceveva sui social. Nonostante al momento non sia emersi particolari elementi di bullismo, non si esclude l’implicazione di terze persone che potrebbero aver spinto Garufi a suicidarsi.