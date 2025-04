Un ragazzo marocchino muore in un incidente sul lavoro in provincia di Salerno, interrogativi sulla sicurezza

Un tragico incidente sul lavoro

Un giovane di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il ragazzo, di origine marocchina, era impiegato in nero e si trovava ai primissimi giorni di lavoro, un evento che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla formazione ricevuta. La Procura di Nocera ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, con quattro indagati tra i responsabili dell’azienda.

Formazione e sicurezza: interrogativi aperti

La morte del giovane operaio ha messo in luce la questione della formazione adeguata per i lavoratori, soprattutto per i minorenni. È fondamentale che i datori di lavoro garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e che i dipendenti ricevano una formazione completa sui rischi legati all’uso di macchinari industriali. La mancanza di un contratto regolare e la condizione di lavoro in nero del ragazzo pongono ulteriori interrogativi sulla responsabilità dell’azienda e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Indagini in corso e risultati attesi

Le indagini condotte dai Carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane. È emerso che il ragazzo era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Gli investigatori stanno esaminando la dinamica dell’incidente, con particolare attenzione al macchinario coinvolto. È stato affidato un incarico a un perito per effettuare accertamenti tecnici, i cui risultati saranno fondamentali per chiarire le cause della morte e la responsabilità dell’azienda.