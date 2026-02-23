Investito da un treno merci a Codogno, muore uomo di 44 anni: traffico ferroviario paralizzato

Tragedia poco prima delle 9 in stazione: interrotto il traffico ferroviario. Numerosi treni sulle linee Milano–Piacenza e Mantova–Cremona–Lodi–Milano sono stati cancellati o deviati, causando ritardi significativi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria

Una mattinata segnata dal dramma quella di oggi, lunedì 23 febbraio, alla stazione ferroviaria di Codogno. Un uomo di 44 anni è stato investito da un treno merci sul binario 2, nei pressi di piazzale Cadorna, poco prima delle 9:00. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, causando gravi disagi sulle linee Milano–Piacenza e Mantova–Cremona–Lodi–Milano.

Il traffico è ripreso solo verso le 11:20, con gradualità.

Soccorsi tempestivi per l’uomo investito treno Codogno

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il 118, la Croce Rossa di Codogno, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la Polfer. L’area è stata isolata con nastro rosso per consentire le operazioni di soccorso.

Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, il 44enne è deceduto sul posto: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, confermando la gravità dell’incidente.

Disagi per pendolari e circolazione ferroviaria

Numerosi pendolari hanno assistito alla scena, testimoniando le operazioni di emergenza. Le ripercussioni sul traffico ferroviario sono state immediate e pesanti:

Sulla linea Piacenza–Lodi–Milano, i treni 10896 e 10860 sono stati deviati via Stradella con fermate a Stradella, Broni, Pavia, Milano Rogoredo e Milano Greco Pirelli.

Sulla linea Pavia–Cremona–Codogno, il treno 10759 ha terminato la corsa a Codogno, il 10761 a Casalpusterlengo, mentre il 10766 è partito da Casalpusterlengo; cancellato il 10792.

Sulla linea Mantova–Cremona–Lodi–Milano, il 2157 ha concluso a Lodi, il 2166 è partito da Lodi con bus sostitutivo Bozzolo–Lodi, il 2162 ha terminato a Cremona e il 2161 è partito da Cremona; cancellati i treni 2159 e 2168.

È stata inoltre attivata una navetta autobus tra Bozzolo e Lodi per alleviare i disagi.

La scelta dei bus da parte dei pendolari

Molti pendolari, per raggiungere le proprie destinazioni, hanno dovuto lasciare la stazione e utilizzare autobus di linea verso il capoluogo lombardo. Alcuni hanno optato per il pullman delle 11:15 diretto a Lodi, proseguendo poi su treni successivi per Milano.

Indagini in corso della Polfer

La Polfer ha aperto un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno valutando se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze.

La tragedia ha lasciato sconcerto e dolore nella comunità di Codogno e ha paralizzato per diverse ore la mobilità ferroviaria nell’area.