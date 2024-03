Tragedia in provincia di Treviso, morto rugbista 24enne: è giallo sul decesso

Tragedia in provincia di Treviso, morto rugbista 24enne: è giallo sul decesso

Il ragazzo è stato trovato morto nella sua casa. La piccola comunità trevigiana si è stretta intorno alla famiglia.

Treviso, morto rugbista di 24 anni

L’annuncio del prematuro decesso è stato dato dalla società sportiva, Villorba Rugby: “Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby. È mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblu. Flo aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia“.

Predisposti degli accertamenti

L’uomo, originario di Spresiano, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Villorba. Il 24enne militava in Serie A nella squadra di rugby, nel ruolo di pilone. Al momento non è chiaro quale sia la causa della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità di un malore improvviso. Verranno ordinati degli accertamenti per fare luce sulla drammatica scomparsa.

Il caso di Alberto Chatail

La notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2023 un altro rugbista, Alberto Chatail di 25 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Sant’Antonino a Treviso. Il ragazzo, che giocava nel ruolo di tallonatore nel Silea Rugby 1981, è morto nel sonno. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari del 118, allertati dal padre, per il giovane atleta non c’è stato nulla da fare.