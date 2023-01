Tragedia in Puglia, bimbo muore soffocato da un tappino di una soluzione fisiologica.

Il piccolo aveva solo un anno e mezzo ed era in un appartamento a Fasano, in provincia di Brindisi. Da quanto si apprende il piccolo è morto soffocato ingerendo qualcosa, forse un tappino della soluzione fisiologica. La terribile tragedia si è consumata nella serata del 18 gennaio in un appartamento in pieno centro.

Bimbo muore soffocato da un tappino

I media spiegano anche che il papà della vittima ha provato anche a fare le manovre per cercare di salvarlo, ma nulla da fare.

Lo stesso capitano dei carabinieri intervenuti a razzo si è espresso descrivendo la vicenda come “un’autentica tragedia”. Sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118: i mezzi hanno dovuto soccorrere anche i familiari del piccolo, che hanno avuto un malore.

Il dramma mentre era nel fasciatoio

Le informazioni raccolte dicono che il bambino avrebbe messo in bocca l’oggetto in un “momento di distrazione da parte dei familiari”, questo mentre era nel fasciatoio per essere cambiato.

Il papà era in casa insieme alla nonna, se ne è accorto ed ha iniziato a chiamare i soccorsi ed a tentare manovre disperate. La mamma, invece, era a lavoro. In via del Calvario sono arrivati i mezzi del 118 che hanno soccorso il povero padre stesso del bimbo, colto da comprensibile malore.