Problema della sicurezza sulle strade per chi fa sport e tragedia in Puglia, ciclista investito ed ucciso da un pulmino, per lui inutili i soccorsi

Tragedia della strada in Puglia, dove purtroppo e a quanto è dato sapere un ciclista è stato investito ed ucciso da un pulmino e la sua comunità piange Francesco Nigro.

Il racconto dei media territoriali in ordine a quel terribile incidente spiega che un 30enne era il sella alla sua due ruote quando il grosso veicolo lo ha centrato in pieno. Ma quando è accaduto il dramma? Nella giornata del 20 gennaio per la precisione lungo una strada al confine fra due regioni.

Ciclista investito ed ucciso da un pulmino

I media locali spiegano infatti che il ciclista di 30 anni Francesco Nigro di Laterza, è morto mentre stava percorrendo l’incrocio che segna la demarcazione tra Puglia e Basilicata.

L’atleta, molto conosciuto e stimato nella sua comunità, stava percorrendo quella strada con la sua bicicletta in fibra di carbonio, quando all’improvviso e per cause che sono in via di accertamento da parte degli operanti è stato travolto dall’impatto di un pulmino.

La morte assurda del povero Francesco

A seguito di quel violentissimo urto l’uomo ha perso la vita malgrado l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118 allertati dai passanti. Anche i Carabinieri della territoriale sono intervenuti in un posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ancora in via di accertamento.

La Asd Ciclo Team Laerte ha pubblicato un post di cordoglio: “Un ragazzo solare che amava lo sport e la bicicletta. Il nostro cordoglio alla mamma e alla fidanzata. Francesco Nigro è l’ennesima vittima di un sistema incapace di garantire sicurezza sulle strade”.