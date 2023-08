Tragedia in Puglia: Giuseppe muore in un incidente con il monopattino

Un ragazzo di 32 anni ha perso la vita in un incidente in monopattino a Margherita di Savoia. Il ragazzo, Giuseppe Ditrani, si è scontrato con un’auto, per cause ancora da stabilire, ed è morto in pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Il 32enne era a bordo di un monopattino sulla strada che conduce a Trinitapoli, ma all’incrocio con viale Ofanto, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato travolto da una Lancia Delta, arrivata dalla corsia opposta.

Il 27enne di San Ferdinando, alla guida del veicolo, non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è riuscito a salvare la vita al giovane. Il 32enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria in condizioni già gravi.

Poco dopo l’arrivo, è morto per le gravissime lesioni riportate nello scontro, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo.

La sua posizione, insieme a quella del 27enne alla guida dell’auto, è al vaglio degli agenti della polizia locale, arrivati sul posto per riportare la calma.

Coordinati dalla Procura di Foggia, dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

La reazione del fratello

La notizia della sua morte ha sconvolto i familiari, causando anche momenti di tensione in pronto soccorso.

Il fratello della vittima avrebbe preso a pugni il vetro del triage, mandandolo in frantumi.

