Il piccolo è morto per una presunta emorragia cerebrale, gli inquirenti chiedono l'esame autoptico

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Marcos, il bambino di due anni e mezzo deceduto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto dopo essere caduto da uno scivolo di un parco giochi mentre era in vacanza a Livorno.

Le possibili ipotesi

Marcos è deceduto in ospedale, poco dopo essere arrivato al pronto soccorso in ambulanza, chiamata dalla mamma alle cinque del mattino, preoccupata dopo essersi accorta che il piccolo perdeva sangue dalla bocca.

I medici, sia sull’ambulanza che in ospedale, hanno fatto di tutto per salvarlo provando ripetutamente a rianimarlo. Ma il bambino era già senza segni vitali, e poco dopo è stato dichiarato morto.

Tra le possibili ipotesi, che avrebbero causato la tragedia, una lesione interna che avrebbe poi provocato un’emorragia cerebrale. Un aspetto che dovrebbe trovare risposte più chiare nell’esame autoptico il cui incarico è stato affidato, dal pm Giuseppe Rizzo, al medico legale David Forni.

La salma, attualmente, si trova alla camera mortuaria dell’ospedale.

Al momento non ci sono indagati

Al momento non risultano indagati nell’inchiesta che sta portando avanti la squadra mobile di Livorno. Gli inquirenti hanno sentito a lungo la mamma del bambino (di origine dominicana, ma residente a Torino), che ha spiegato come il trauma alla testa non avesse dato preoccupazioni nelle ore successive alla caduta.

Nessun sintomo da far ipotizzare il tragico epilogo da lì a poche ore. Il bimbo non si sarebbe lamentato di alcun dolore, andando a dormire tranquillo.

