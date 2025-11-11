Tragedia in Virginia: muore neonata di 9 giorni, genitori accusati e condannati

Neonata di 9 giorni muore in Virginia, genitori condannati: Iijayah e i segni di malnutrizione e violenze sul corpo.

Una neonata di appena 9 giorni, Iijayah, è morta in ospedale in Virginia, con il corpo segnato da denutrizione e gravi lesioni. I genitori, accusati di abuso e omicidio, sono stati condannati.

Come riportato da Leggo, una neonata di appena nove giorni, Iijayah, è arrivata in ospedale già priva di sensi.

Nonostante gli immediati tentativi dei medici, la piccola è deceduta sul posto. Ciò che rende questo episodio ancora più drammatico è il coinvolgimento dei genitori: Hilary Darnell Johnson II, 24 anni, e Z’Ibreyea Shantel Parker, 22 anni, sono stati arrestati in relazione alla morte della figlia.

Al momento del ricovero, la neonata appariva denutrita e presentava evidenti segni di violenza, tra cui ustioni sui piedi, lividi sulla schiena e tagli sul volto e sulla testa. Il personale ospedaliero avrebbe riferito che i genitori mostravano atteggiamenti inappropriati, ridendo durante l’arrivo e incapaci di fornire una data di nascita certa della bambina.

Secondo quanto dichiarato dai genitori, Iijayah sarebbe caduta dal passeggino alcuni giorni prima e la coppia avrebbe tentato di curarla con rimedi casalinghi, senza però notare alcun miglioramento. Solo quando la neonata ha manifestato difficoltà respiratorie e scarso appetito è stata portata in ospedale.

Le autorità, allertate dai medici, avrebbero riscontrato lesioni incompatibili con una caduta accidentale, confermando un trauma contusivo. Le indagini non hanno stabilito con certezza chi dei due genitori abbia inflitto i colpi, ma gli elementi raccolti puntavano maggiormente sul padre.

Johnson ha patteggiato una condanna per omicidio di secondo grado, ricevendo la pena massima di 19 anni, mentre Parker si è dichiarata colpevole di abuso di minori, con una condanna di 10 anni.

Il procuratore distrettuale Ramin Fatehi avrebbe dichiarato: “Iijayah è nata con bisogno di protezione e affetto, ma ha trovato solo sofferenza e morte“.