La serata di ieri, domenica 22 febbraio, ha segnato un dramma a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, quando una bimba di tre anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada davanti alla propria abitazione. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e le manovre rianimatorie protratte per quasi un’ora, la bambina non ce l’ha fatta.

Tragedia a Mercatale di Vernio: bimba di 3 anni investita e uccisa a pochi passi da casa

Secondo le prime informazioni riportate da Notizie di Prato, ancora oggetto di accertamenti, la bambina stava camminando mano nella mano con la madre quando, per ragioni da chiarire, si sarebbe improvvisamente divincolata dirigendosi verso la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un veicolo diretto a Vernio. Il conducente, alla guida di un’utilitaria, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e si sarebbe fermato subito per prestare aiuto, venendo poi sottoposto ai controlli di rito.

Durante i concitati momenti dei soccorsi, la madre – che ha assistito alla scena – è stata colta da un malore ed è stata a sua volta assistita dal personale sanitario.

Bimba di 3 anni investita e uccisa: una comunità sconvolta dal dolore

Intorno alle 19, una bambina di appena tre anni è stata travolta da un’auto in un tratto abitato, a pochi passi dall’abitazione di famiglia. L’urto è stato devastante e la piccola è stata scaraventata per diversi metri sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Vernio e della Misericordia di Vaiano, affiancati dal personale medico del 118, che hanno praticato a lungo le manovre rianimatorie. Nonostante l’impegno protratto per quasi un’ora, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro, lasciando un’intera comunità attonita. Nel frattempo, in segno di lutto e rispetto, i sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo hanno deciso di rinviare la conferenza stampa prevista per il giorno successivo presso la Provincia di Prato.

Le parole della sindaca di Vernio, Maria Lucarini, affidate ai social, esprimono il sentimento collettivo: “Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Una notizia tremenda che addolora e colpisce tutta la comunità. Possiamo solo stringerci alla famiglia, in silenzio”.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Resta il dolore per una tragedia improvvisa che ha colpito duramente la comunità locale, lasciando sgomento e un silenzio carico di commozione.