Tragico incidente a Carini all’alba: un ragazzo di 19 anni perde la vita in scooter, mentre l’amico resta gravemente ferito. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

È successo tutto intorno alle 4, quando Corso Italia è ancora vuoto e le strade respirano appena. Due ragazzi su uno scooter, un Yamaha T-Max, correvano forse verso casa o forse da qualche festa.

Giovane perde la vita dopo un tragico incidente a Carini

Antonio Russo il ragazzo coinvolto nell’incidente a Carini aveva 19 anni.

Il suo nome ora rimbalza ovunque, ma poche ore fa era solo un ragazzo con l’estate ancora davanti. Non ce l’ha fatta. È morto sul colpo.

Con lui c’era un amico, G.L.C., 22 anni. Anche lui sull’asfalto, anche lui sbalzato via da quella corsa che si è trasformata in tragedia. Ora è all’ospedale Villa Sofia, codice rosso. Lotta. I sanitari del 118 sono arrivati in fretta, ma non è bastato. Hanno trovato il corpo di Antonio lì, fermo, vicino al civico 247. Poi sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile. Indagano. Si cerca di capire cosa sia successo davvero, ma la prima ipotesi – quella che gira tra chi c’era, tra le forze dell’ordine – è che i due siano caduti da soli. Nessun altro mezzo coinvolto. Solo loro, lo scooter e la strada.

Le indagini dopo l’incidente a Carini: ancora troppi punti oscuri

Chi conosceva Antonio adesso scrive post, condivide foto, lascia cuori rossi. Era un ragazzo normale, come tanti. Amava le moto, forse andava veloce, forse no. Nessuno ancora sa le dinamiche dell’incidente a Carini nel dettaglio con certezza. C’è chi dice che quella curva lì, in quel punto preciso, sia pericolosa. C’è chi parla di buche. Rumori. Nessuno, però, può riportarlo indietro.

I carabinieri continuano con gli accertamenti. Vogliono chiarezza. E anche se tutto fa pensare a una caduta autonoma, sarà la perizia tecnica a dire l’ultima parola. Intanto, a Carini, l’aria è diversa. Strana. Pesante. Si parla solo di questo, nei bar, nei messaggi su WhatsApp. E intanto un ragazzo resta tra la vita e la morte. Un altro, invece, non c’è più.

Non è solo cronaca. È una storia. Di quelle che cominciano con una serata e finiscono con una sirena nel buio.