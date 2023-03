Tragedia nel Milanese, Angelo Pavoni stroncato da un malore a 55 anni

Una terribile quanto imprevista tragedia si è consumata nel Milanese quando lo stimato Angelo Pavoni è stato stroncato da un malore a 55 anni. La cittadina di Verolanuova è in lutto dopo la tremenda notizia secondo cui l’uomo stava facendo un allenamento di spinning quando è crollato sul pavimento. A dare menzione del decesso è stato Il Giorno, che spiega come Angelo Pavoni stesse effettuando un allenamento di spinning in una palestra cittadina.

Angelo Pavoni stroncato da un malore

Ad un certo punto e per cause che dovranno essere accertate il 55enne si è improvvisamente accasciato al suolo ed è morto. La vittima del malore fatale era un fisioterapista di 55 anni molto conosciuto a Bassano Bresciano. Lì Angelo era il gestore di un centro di fisioterapia e secondo quanto riporta il quotidiano lombardo l’uomo ha probabilmente avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. Pavoni aveva lavorato con il secondo marito della madre, Gigi Rivetti, massaggiatore dei calciatori di serie A negli anni 80 abbastanza conosciuto, in particolare dopo un lungo periodo con la Cremonese.

Il lavoro con l’amata sorella Monica

E da quanto si apprende il 55enne aveva imparato tutto da quello che considerava il suo “secondo padre” e nel suo lavoro era affiancato dalla sorella Monica. In città Pavoni era noto “per i suoi modi gentili oltre che per le sue capacità professionali”. I media spiegano che Angelo “era in perfetta forma fisica e non aveva apparenti problemi di salute”.