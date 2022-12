Tragedia nel ristorante, il cuoco muore davanti ai clienti

Tragedia in un ristorante di Roma, dove il cuoco muore davanti ai clienti.

Da quanto si apprende il decesso è avvenuto in un locale del quartiere Prati e i soccorritori non hanno potuto far nulla. I media spiegano che quel drammatico fine settimana gravato dal lavoro tipico del periodo natalizio si è concluso purtroppo nel peggiore dei modi per un lavoratore che stava servendo i clienti reduci dal pomeriggio di shopping in centro.

Cuoco muore davanti ai clienti

Tutto è accaduto all’interno di un ristorante molto noto situato a via Crescenzio, nel quartiere Prati, a Roma.

Ad un certo punto e per cause da chiarire cuoco del locale, un 46enne egiziano, si è accasciato sul pavimento ed è spirato. Il dramma si è verificato poco prima delle 21, mentre il locale, “frequentato soprattutto da giovani per gli aperitivi e le cene, iniziava ad affollarsi”, come spiega Il Giorno.

L’allarme e l’arrivo dell’Ares 118

I colleghi della vittima hanno immediatamente allertato l’Ares 118 ed una ambulanza è arrivata a razzo ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

II personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, pare avvenuto per un infarto. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia. La salma del lavoratore è stata affidata al medico legale, per poi essere messa a disposizione dei familiari.