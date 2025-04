Tragedia sfiorata alla stazione di Prato: bambini dimenticati su un treno

Un episodio di panico per una famiglia di turisti argentini alla stazione di Prato, risolto grazie all'intervento della Polfer.

Un viaggio che si trasforma in incubo

Una famiglia di turisti argentini ha vissuto un’esperienza traumatica alla stazione di Prato, dove un semplice errore di coordinamento ha portato a un momento di panico. Mentre i genitori cercavano di gestire i bagagli, il treno diretto a Bologna è partito con i loro due figli a bordo: un bambino di 10 anni e una bambina di 4.

Questo episodio ha messo in luce non solo la fragilità delle situazioni di viaggio, ma anche l’importanza della comunicazione e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

Il momento di panico

Il padre, dopo aver fatto salire i bambini sul treno, si è allontanato per recuperare le ultime valigie dalla moglie, rimasta indietro. Quando il capotreno ha dato il via libera alla partenza, nessuno si è accorto che i genitori non erano più a bordo. Solo quando i genitori hanno visto il treno allontanarsi, hanno cercato di richiamare l’attenzione, ma senza successo. La situazione si è fatta critica, con i bambini che, spaventati e soli, hanno iniziato a piangere.

Intervento tempestivo della Polfer

Fortunatamente, la pattuglia della Polizia Ferroviaria (Polfer) ha notato il panico dei genitori e si è avvicinata per capire cosa stesse accadendo. Nonostante la barriera linguistica, i genitori sono riusciti a spiegare la situazione. La Polfer ha immediatamente contattato il capotreno, il quale, dopo aver localizzato i bambini, ha deciso di farli scendere alla stazione di Vaiano, una fermata successiva. Grazie alla rapidità di intervento, i genitori sono riusciti a riunirsi con i loro figli, evitando così una potenziale tragedia.

Lezioni da apprendere

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di una comunicazione chiara e di un coordinamento efficace durante i viaggi, specialmente quando ci sono bambini coinvolti. È fondamentale che i genitori prestino attenzione e che le compagnie ferroviarie garantiscano procedure di sicurezza adeguate per prevenire situazioni simili. La Polfer ha dimostrato un grande senso di responsabilità e prontezza, sottolineando il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei viaggiatori.