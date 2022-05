Tragedia sfiorata in Sicilia, auto piomba sulla veranda di una casa

Il veicolo entra come un proiettile nell'area dell'abitazione, tragedia sfiorata in Sicilia dove un'auto piomba sulla veranda di una casa a bordo strada

Tragedia sfiorata in Sicilia, dove come riportano i media locali un’auto piomba sulla veranda di una casa e si infila come un proiettile proprio nell’area dell’abitazione stessa. Le testate spiegano che la vettura in questione, una utilitaria, ha sfondato il muretto di cinta di una villetta lungo la strada fra i territori di Vittoria ed Acate.

Auto piomba sulla veranda di una casa

E per fortuna i danni di quel terribile incidente nel Ragusano possono essere considerati contenuti, anche a fare la tara a tre persone ferite di cui una in condizioni più serie ma non in pregiudizio di vita. Ma cosa è accaduto? Si è trattato come si dice in gergo di un tipico “incidente autonomo”, cioè di un sinistro in cui c’è un veicolo di innesco e nel quale, come spesso viene riportato, “il conducente fa tutto da solo”.

Per cause che dovranno accertare i Carabinieri della territoriale la vettura, una Lancia Y, ha perso aderenza e si è infranta contro la veranda di una villetta lungo la strada Vittoria Acate.

Tre persone ferite e soccorse dal 118

In quel sinistro sono rimaste ferite 3 persone, di cui 2 in modo lieve e l’altra trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ragusa Oggi scrive che “per cause da accertare, il guidatore della Lancia Y ne ha perso il controllo, schiantandosi sulla veranda della villetta, che sorge a ridosso della strada”.