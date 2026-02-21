Tragedia sul Baikal: furgone sprofonda nel ghiaccio, sette morti

Un furgone con nove persone è caduto in una crepa del ghiaccio vicino a Capo Khoboy sul lago Baikal: sette morti, un sopravvissuto e un’inchiesta per violazioni della sicurezza

Un incidente mortale ha colpito il versante settentrionale dell’isola di Olkhon sul lago Baikal, dove un furgone ha attraversato una rottura nel ghiaccio e si è inabissato, causando la morte di più persone. Il mezzo, un UAZ con a bordo nove passeggeri, comprendeva turisti cinesi e un autista russo; i soccorritori hanno recuperato sette corpi, mentre un solo passeggero è riuscito a salvarsi autonomamente.

Il luogo dell’incidente e le prime ricostruzioni

L’evento è avvenuto vicino a Capo Khoboy, estremità settentrionale dell’isola di Olkhon, una tappa nota per chi visita il Baikal in inverno. Testimonianze locali e rapporti dei soccorritori indicano che il veicolo è precipitato in una fessura del ghiaccio ampia alcuni metri e che il punto di immersione raggiunge una profondità considerevole, stimata intorno ai 18 metri. Le condizioni del ghiaccio possono variare rapidamente a causa di vento, correnti e oscillazioni di temperatura, rendendo alcune aree imprevedibili anche per gli operatori locali.

Dinamica dell’incidente

Secondo le informazioni raccolte, il furgone si trovava fuori dai tracciati ufficiali destinati al transito dei veicoli pesanti: questa circostanza aumenta il sospetto che la corsa non rispettasse le norme previste per il passaggio sul ghiaccio. Un solo passeggero ha riferito di essere riuscito a uscire dal mezzo e ha già reso dichiarazioni agli investigatori; al momento le autorità proseguono le operazioni per chiarire esattamente come si sia sviluppato l’incidente.

Indagini e responsabilità

Il caso è stato preso in carico dall’Investigative Committee, che ha aperto un fascicolo per accertare eventuali violazioni della sicurezza e reati legati alla fornitura di servizi non conformi agli standard. Tra le ipotesi al vaglio c’è la possibilità che l’autista svolgesse attività turistica senza la licenza adeguata, come riportano fonti non confermate. L’indagine mira a stabilire ruoli e responsabilità sia per l’organizzazione del viaggio sia per le condizioni in cui si è svolto il trasferimento sull’ice.

Coinvolgimento delle autorità consolari

Le autorità regionali hanno informato il Consolato Generale della Cina a Irkutsk sull’accaduto. La presenza di turisti stranieri impone comunicazioni ufficiali e coordinamento per il riconoscimento delle vittime e l’assistenza alle famiglie. I rappresentanti consolari, oltre a seguire le procedure di identificazione, possono offrire supporto ai connazionali rimasti coinvolti e vigilare sulle fasi dell’inchiesta.

Contesto e precedenti

Il lago Baikal è una meta invernale molto apprezzata per la sua superficie ghiacciata, che tra gennaio e aprile può offrire tratti di ghiaccio spesso e trasparente. Tuttavia, l’attrazione turistica comporta rischi: la stagione degli ice road, ossia delle vie di circolazione sul ghiaccio, è di norma concentrata tra febbraio e marzo, quando lo spessore è generalmente sufficiente a sostenere mezzi pesanti, ma l’apertura ufficiale può variare e quest’anno il tratto per Olkhon risulta ancora non aperto al transito secondo le autorità regionali.

Eventi recenti

Si registra una serie di incidenti sul Baikal nel corso dell’anno: i media russi riferiscono che il conteggio delle vittime turistiche ha raggiunto cifre significative, con almeno undici decessi attribuiti a incidenti simili nel periodo corrente. Alla fine di gennaio si è verificato un altro episodio in cui un furgone si è ribaltato sul ghiaccio provocando la morte di un turista cinese; anche in quel caso il conducente è stato accusato di aver violato norme di sicurezza.

Rischi del traffico sul ghiaccio e raccomandazioni

Gli specialisti sottolineano che il transito su specchi d’acqua ghiacciati richiede il rispetto di procedure tecniche precise e il ricorso a operatori autorizzati. L’ice road sicura non si limita allo spessore del ghiaccio: valutazioni continue delle correnti, delle crepe e del surriscaldamento locale sono fondamentali. In passato i consolati hanno raccomandato ai turisti di evitare il trasporto su veicoli pesanti e di preferire mezzi come gli hovercraft in caso di attraversamenti quando le condizioni non sono garantite.

Conseguenze e prossimi passi

Le autorità locali proseguiranno con le indagini e con le attività di recupero e identificazione. Sul piano giudiziario, l’apertura del procedimento penale potrà portare ad accuse per negligenza o per servizi non conformi agli standard di sicurezza. Sul piano operativo, l’episodio solleva nuovamente il tema della regolamentazione delle escursioni invernali sul Baikal e della necessità di informare adeguatamente i visitatori sui rischi intrinseci a quel territorio.

La tragedia riporta l’attenzione internazionale sulle precauzioni da adottare in ambienti estremi e sulla responsabilità degli operatori turistici: per chi visita il Baikal in inverno, il messaggio delle autorità è chiaro: seguire le indicazioni ufficiali e non avventurarsi su percorsi non autorizzati.