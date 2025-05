La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Sanremo, dove un operaio di circa 55 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un furgoncino, presumibilmente un carroattrezzi. L’episodio è avvenuto in via Val D’Olivi, mentre l’uomo si trovava impegnato nel caricamento di un mezzo d’opera.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgoncino ha subito un cedimento del freno a mano, causando una retrocessione improvvisa che ha travolto l’operaio. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire se il furgone sia stato l’unico responsabile o se il mezzo d’opera si sia ribaltato, contribuendo alla tragedia.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per un veloce trasbordo dell’uomo all’ospedale Santa Corona. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per l’operaio non c’era più nulla da fare. Le prime persone a prestare aiuto sono state quelle presenti sul luogo dell’incidente, in attesa dell’arrivo dell’automedica. Questo tragico evento ha suscitato grande commozione tra i colleghi e i familiari della vittima, che ora si trovano a dover affrontare un dolore inimmaginabile.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti approfonditi per comprendere le circostanze che hanno portato a questo incidente mortale. Un aspetto importante delle indagini riguarda l’inquadramento lavorativo della vittima, per determinare se tutte le misure di sicurezza fossero rispettate e se l’operatore fosse adeguatamente formato per le mansioni svolte. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti per tutti gli operai. La comunità di Sanremo si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che, come molti altri, dedicava la propria vita al lavoro.