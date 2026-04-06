Tragedia sul Monte Bianco: 32enne perde la vita nel Couloir Whymper

Un alpinista di 32 anni è deceduto dopo una caduta nel Couloir Whymper, sull'Aiguille Verte; la gendarmeria d'alta montagna di Chamonix ha confermato il decesso

Un alpinista di 32 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in uno dei canaloni più impegnativi del massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto nel Couloir Whymper, sulla Aiguille Verte, una parete nota e frequentata dagli appassionati di sci estremo e di alpinismo tecnico. Secondo le autorità locali, nonostante l’intervento rapido dei soccorsi la persona è stata dichiarata deceduta sul posto dalla gendarmeria d’alta montagna di Chamonix.

La zona dell’incidente è caratterizzata da pendenze molto ripide e percorsi esposti dove anche un piccolo errore può avere conseguenze gravi. I rapporti preliminari indicano che la caduta è avvenuta in un tratto particolarmente insidioso del canalone. Le dinamiche esatte restano oggetto di accertamento da parte degli investigatori del soccorso alpino; le autorità hanno sottolineato che le condizioni del terreno e l’assetto della neve possono aver influito sull’esito tragico dell’intervento.

La dinamica dell’incidente

Il punto dell’accaduto, il Couloir Whymper, è un canale naturale che attraversa la parete della Aiguille Verte. Per canalone si intende un corridoio roccioso o nevoso a forte pendenza che concentra la forza della gravità e delle valanghe su una fascia stretta; questo tipo di conformazione aumenta la pericolosità delle discese. Nel caso in esame, l’alpinista è precipitato in un tratto ripido: i soccorsi, giunti sul luogo, hanno immediatamente avviato le operazioni di recupero e i tentativi di rianimazione.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli uomini della gendarmeria d’alta montagna di Chamonix, specialisti in operazioni in territori impervi. Le autorità hanno eseguito le procedure standard di primo soccorso e di stabilizzazione, e i soccorritori hanno eseguito manovre di rianimazione avanzata, senza però riuscire a salvare la vittima. Le comunicazioni ufficiali sottolineano il rapido dispiegamento del personale, ma confermano anche che le ferite e la dinamica della caduta sono risultate incompatibili con la sopravvivenza.

Perché l’area è particolarmente rischiosa

L’Aiguille Verte e il suo famigerato Couloir Whymper sono meta di chi pratica sci estremo e alpinismo avanzato. Per sci estremo si intendono discese su pendii molto ripidi, spesso non battuti da piste e soggetti a cambiamenti rapidi delle condizioni meteo e della neve. Questi itinerari richiedono competenze tecniche, equipaggiamento adeguato e valutazioni costanti dei rischi; anche così, la natura stessa del terreno può trasformare una caduta in una tragedia in pochi istanti.

Fattori che aumentano il rischio

Tra i fattori di rischio rilevanti ci sono la pendenza, la presenza di cornici o di placche di neve instabile, e le condizioni meteorologiche che possono peggiorare rapidamente. Inoltre, la concentrazione di frequentatori in certi periodi non riduce necessariamente il pericolo: gli itinerari tecnici richiedono competenze individuali. Le autorità raccomandano sempre di controllare bollettini nivometeorologici, adottare misure di sicurezza e, se necessario, rinunciare alla salita.

Contesto e reazioni

Eventi come questo riaccendono il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulle responsabilità individuali e collettive. Le strutture di soccorso in Alta Savoia e in tutta l’area del Monte Bianco sono allenate per interventi complessi, ma ogni operazione comporta rischi per i soccorritori stessi. Le istituzioni locali e le guide alpine continuano a promuovere formazione specialistica e informazione per ridurre il numero di incidenti in ambienti estremi.

Le indagini sull’accaduto proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della caduta e per fornire dati utili a prevenire futuri incidenti. Nel frattempo, la comunità di alpinisti e sciatori esprime cordoglio per la perdita. Questa tragedia ricorda come, nonostante la preparazione tecnica e la passione per la montagna, l’ambiente alpino possa rivelarsi estremamente pericoloso e richiedere sempre il massimo della prudenza.