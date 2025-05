Un incidente devastante

Sabato pomeriggio, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Cervaro, nel Frusinate. Sulla A1, in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, una Ford Fiesta grigia è stata violentemente tamponata da un’altra vettura di colore blu scuro. A bordo di quest’ultima viaggiava un’intera famiglia, composta da un padre, una madre e due bambini.

Purtroppo, il bilancio è stato drammatico: il padre, di 40 anni, e il figlio di 8 anni hanno perso la vita nonostante i tempestivi soccorsi.

Le vittime e le loro storie

La famiglia, di origini nigeriane, viveva a Cervaro da diversi anni. Erano tornati da Vicenza, dove avevano visitato una casa per il loro imminente trasferimento. Le vittime sono state identificate come Inya Christopher Nwachi e il figlio Inya Christopher Junior. La madre, anch’essa di 40 anni, e la sorellina di 5 anni, sono rimaste gravemente ferite. La donna è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, mentre la bambina è stata portata al Bambin Gesù, entrambe in condizioni critiche.

Un gesto eroico

Il dramma avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se non fosse stato per un camionista che, assistendo all’incidente, ha prontamente rallentato e si è messo di traverso, occupando le tre corsie di marcia. Questo gesto eroico ha impedito che altri veicoli si schiantassero contro le auto coinvolte. I primi soccorsi sono stati prestati da automobilisti di passaggio, seguiti dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente per cercare di salvare le vittime.

Una comunità in lutto

Inya Christopher Nwachi era un uomo stimato nella sua comunità, lavorava in una pizzeria a Cervaro e stava studiando per ottenere un attestato da Operatore Socio Sanitario. Recentemente aveva trovato lavoro a Vicenza e avrebbe dovuto iniziare a giugno. Il sindaco di Cervaro, Ennio Marocco, ha espresso il suo cordoglio: “È una tragedia che colpisce la nostra comunità. Era una famiglia ben voluta, ben inserita, persone straordinarie. Come Comune di Cervaro, saremo al fianco della signora e della bambina”. La comunità si unisce nel dolore, ricordando la famiglia Nwachi e la loro storia di integrazione e speranza.