Traghetto in fiamme a Palermo: incendio domato dopo 9 giorni

Incendio a Palermo, traghetto in fiamme

Palermo, traghetto in fiamme da sabato 14 gennaio.

Nel porto della città siciliana un traghetto brucia da quasi dieci giorni e non si riusciva a spegnere. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state domate soltanto dopo nove giorni. Al momento la situazione è rientrata.

L’incendio era scoppiato sul ponte del traghetto La Superba di Grandi Navi Veloci. La sera del 14 gennaio il traghetto sarebbe dovuto partire da Palermo per raggiungere Napoli la mattina seguente.

L’incendio è scoppiato in stiva, all’interno della cella frigorifera di un mezzo pesante presente sul traghetto.

Evaquati passeggeri e membri dell’equipaggio

Immediata è stata l’evaquazione degli 180 passeggeri e gli 80 membri dell’equipaggio e l’attivazione di tutte le procedure di emergenza affinché non ci fossero danni alle persone presenti nel traghetto.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Sergio Inzerrillo ha spiegato che finalmente la situazione è tranquilla.

Inzerrillo ha raccontato che nella giornata del 24 si è stato aperto il portone del ponte 4 dal quale è partito l’incendio. Le operazioni effettuate nei giorni precedenti sono state necessari per evitare che le fiamme si propagassero nel resto del traghetto e fossero limitate al ponte 4.

Decine di squadre dei Vigili del Fuoco

Sul luogo sono stati impegnate decine di squadre dei Vigili del Fuoco. Da Napoli sono arrivati dei mezzi speciali.

Hanno partecipato alle operazioni di soccorso le squadre da Genova del team MIRT (Marítime Incident Response Team) le quali sono specializzate in operazioni di attacco all’incendio su grandi navi.

Operazioni di spegnimento

La scorsa domenica sono state effettuate le ultime operazioni per spegnere l’incendio nel ponte 4. Per estinguere le fiamme sono stati realizzati dei fori dal ponte 6 dai quali è stato inserito il liquido schiumogeno per poter raffreddare il locale del garage.

Sono stati, inoltre, realizzati dei fori allo scafo al fine di consentire il deflusso dell’acqua necessaria per spegnere parte dell’incendio e bilanciare il carico del traghetto.

Intervento della Capitaneria di porto

La delicata operazione ha visto l’impiego e l’impegno di numerosi uomini e mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco. È stato necessario l’intervento della Capitaneria per completare le operazioni di spegnimento. Il maltempo ha reso ancora più complicate le cose. Il forte vanto ha, infatti, alimentato le fiamme.

Il Capitano Fregata Capitaneria di Porto Filippo Parisi ha spiegato che dal primo momento la prima preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri e il personale. Per fare ciò è stata necessaria la collaborazione dell’equipaggio che ha controllato che ci fossero tutte le persone imbarcate.

