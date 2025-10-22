Tragico incidente sulla Kampala-Gulu Highway: 63 vittime in un solo colpo

Una collisione tra un autobus e diversi veicoli ha provocato una delle più gravi tragedie stradali in Uganda.

Una notte tragica ha segnato la Kampala-Gulu Highway, dove un incidente stradale ha portato alla morte di almeno 63 persone. Questo evento, avvenuto intorno a mezzanotte, ha coinvolto diversi veicoli in un contesto di sorpassi azzardati che hanno avuto esiti fatali.

Le autorità locali hanno confermato che il sinistro è avvenuto nel villaggio di Kitaleba, all’altezza di Asili Farm, segnando un episodio drammatico in una delle strade più trafficate dell’Uganda.

La collisione ha coinvolto due autobus che, nel tentativo di sorpassare un camion e un’auto, si sono scontrati frontalmente.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il bus Isuzu giallo, appartenente alla Nile Star Company e diretto verso Arua, ha tentato di superare un camion Tata. Contestualmente, un altro autobus Isuzu blu della Planet Company, in viaggio da Adjumani a Kampala, stava cercando di sorpassare un Toyota Land Cruiser con targa estera.

La collisione e le conseguenze

Il tentativo di sorpasso del bus della Planet Company non è andato a buon fine; il conducente, nel tentativo di evitare la collisione, ha sbandato, causando un impatto frontale con il bus della Nile Star. Questo ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto anche il camion e l’auto, i quali hanno perso il controllo, ribaltandosi in un dirupo adiacente.

Risposta delle autorità e misure di sicurezza

Subito dopo l’incidente, le forze di polizia, guidate dal comandante regionale e da agenti specializzati nel traffico, sono intervenute prontamente per gestire la situazione. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Kiryandongo e in altre strutture sanitarie vicine per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le cause esatte dell’incidente. Nel frattempo, è stato ribadito l’invito a tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante la guida, in particolare per quanto riguarda il comportamento alla guida. Le manovre di sorpasso imprudenti continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali nel paese.

Il Direttore della Sicurezza Stradale ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha auspicato una pronta guarigione per i feriti. La Kampala-Gulu Highway è tristemente nota per il suo alto tasso di incidenti, molti dei quali sono attribuibili a comportamenti irresponsabili alla guida.

La comunità è scossa da questa tragedia, che mette in luce la necessità di migliorare la sicurezza stradale e la disciplina tra gli automobilisti. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile sperare di ridurre il numero di incidenti mortali su questa importante arteria.