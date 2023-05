Sarebbe un 26enne tunisino l'uomo arrestato per essere un presunto scafista: la sua destinazione erano le Isole Egadi

Le indagini sul campo sono state condotte grazie anche ad alcune testimonianze chiave ed in provincia di Trapani la polizia arresta un presunto scafista: da quanto si apprende sui media che stanno dando la notizia dell’operazione l’uomo avrebbe trasportato più di 20 migranti. I media spiegano che il fermato sarebbe di nazionalità tunisina e secondo le ipotesi di accusa che gravano sul suo capo avrebbe commesso un grave reato.

Arrestato presunto scafista: 20 migranti a Marettimo

Si legge sui media che la polizia ha arrestato un uomo che ha fatto sbarcare illegalmente venti persone a Marettimo, la più lontana delle isole Egadi. Secondo lo storico del presunto fatto reato l’indagato pare abbia condotto un gommone con oltre venti migranti sulle coste di Marettimo, per poi dileguarsi.

Indagine e testimonianze sul 26enne

Gli agenti della Squadra Mobile hanno però rintracciato quel 26enne che lo scorso 28 aprile avrebbe abbandonato il natante. I poliziotti hanno proceduto, come si legge in una velina stampa, a numerose escussioni testimoniali. A quel punto e con una serie di elementi in mano, gli agenti hanno potuto individuare il presunto scafista e procedere contro di lui. L’uomo dovrà essere interrogato davanti al giudice nelle prossime ore.