Arriva da uno spot sanitario di eccellenza del Piemonte la bella notizia di un trapianto record a Torino, con un cuore e due polmoni e con il paziente che dona il suo da vivente. Alle Molinette un 43enne affetto da sindrome di Young sottoposto al delicato intervento. Alla Città della Salute è stato effettuato un “trapianto di cuore domino associato a un trapianto del blocco cuore-polmoni”. Da quanto si apprende il 43enne è stato sottoposto a un trapianto associato del cuore e dei due polmoni e al tempo stesso il suo cuore espiantato.

Trapianto record a Torino su cuore e polmoni

E quel muscolo cardiaco non è stato messo da parte e bruciato ,a è servito per effettuare un trapianto di cuore bis in una paziente affetto da una grave malattia cardiaca terminale. Il paziente dalla Sicilia si è affidato al centro diretto dal professor Mauro Rinaldi e i sanitari hanno scoperto che il solo trapianto dei polmoni non era praticabile. C’era infatti una “grave discrepanza di dimensioni del torace di sinistra rispetto a quello di destra”.

Il problema e l’intero blocco da rimuovere

La sola era togliere tutto il blocco cardio-polmonare. Solo che quello del paziente era un cuore giovane e non malato, perciò bisognava utilizzarlo. I media spiegano che il paziente aveva bisogno di ossigeno e che la sua famiglia si era trasferita a Torino, poi però dopo una lunga attesa erano tutti tornati in Sicilia. L’arrivo del Covid aveva visto l’uomo ammalarsi e a fine di dicembre 2022 era tornato alle Molinette.

Da Roma arrivano gli organi: si procede

Ad aprile erano arrivati gli organi, con il Centro Regionale Trapianti che aveva dato la disponibilità di un blocco cuore-polmoni di un donatore di Roma. Nel frattempo viene chiamata in ospedale una 51enne affetta da Displasia Aritmogena biventricolare, per ricevere il cuore. Da quanto si legge allo stato i due pazienti stanno migliorando e il loro decorso appare regolare. Idal canto suo il Direttore Generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, ha spiegato di essere “orgoglioso di questo intervento”.