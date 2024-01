Aveva 59 anni la donna ricoverata d’urgenza in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Il decesso è sopraggiunto poche ore dopo il trasporto in ospedale.

Dramma stradale, donna travolta mentre attraversa: è deceduta

Il dramma si è consumato a Torricella Verzate, lungo la via Emilia nella serata di sabato 6 gennaio. La donna, nativa del comune sardo di Uri, stava attraversando la strada sempre piuttosto trafficata quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha travolta. È possibile, ma sarà compito delle forze dell’ordine accertarlo con certezza, che si trovasse in un punto poco fuori dalle strisce pedonali: l’automobilista, indagato per omicidio stradale colposo, si è fermato subito per prestare soccorso allertando il 118 e poco dopo alle autorità ha dichiarato di non aver visto la 59enne per via della visibilità scarsa.

La ricostruzione dei fatti

I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto con l’ambulanza ma si sono immediatamente resi conto che le condizioni della donna fossero gravi. Prima di tutto è stato effettuato un tentativo di rianimazione in loco per poi disporre il trasporto in codice rosso all’ospedale di Voghera, in provincia di Pavia. Nubile e rimasta senza genitori, la 59enne aveva lasciato la Sardegna cinque anni fa trasferendosi nel comune lombardo di Casteggio dove viveva a casa di una delle sue due sorelle: il paese è stato dunque scosso dalla notizia della sua scomparsa, avvenuta poche ore dopo il ricovero in ospedale. I medici hanno fatto tutto il possibile per tentarle di salvarla ma si sono poi dovuti arrendere e constatarne il decesso. I carabinieri della compagnia di Stradella hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica del grave sinistro.