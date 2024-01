Le vittime dell’incidente avvenuto a Calalunga Pietragrande, in Calabria, rispondono ai nomi di Antonella Romeo (19 anni), Elisa Pelle (25), Domenico Romeo (28) e Teresa Giorgi (35). Il sinistro, per la precisione, si è verificato sulla statale 106 a Calalunga Pietragrande (Catanzaro) subito dopo una curva. Erano tutti residenti a San Luca (Reggio Calabria).

Incidente in Calabria: dove erano dirette le vittime

I quattro viaggiavano su una Fiat Panda verso Reggio Calabria. La loro auto si è scontrata con una Fiat Idea guidata da un 52enne che è stato trasportato in ospedale in seguito al sinistro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quest’ultimo si è sottoposto ad alcoltest, di cui si attende l’esito.

Incidente in Calabria: Occhiuto chiede una preghiera

In una nota firmata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si legge: “Una preghiera per i quattro giovani deceduti in seguito al drammatico incidente sulla strada statale 106, a pochi chilometri da Catanzaro. La Calabria è in lutto per queste giovani vite spezzate. Sincero cordoglio da parte della giunta regionale alle famiglie delle vittime”.

Incidente in Calabria: è lutto cittadino?

Secondo la stampa locale, il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, in seguito a quanto accaduto ai 4 giovani, avrebbe intenzione di convocare una giunta comunale per proclamare il lutto cittadino.