Terribile incidente a Londra lo scorso martedì. Una donna di 39 anni, di origini italiane, è morta dopo essere stata travolta da un camion lungo la New Cross Road.

Tragedia a Londra: 39enne travolta e uccisa da un camion

Martedì sera. 20 gennaio 2026, si è verificato un terribile incidente a Londra. Una donna di 39 anni, a bordo della sua bici, è stata infatti investita da un camion sulla New Cross Road.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato così violento che è morta sul colpo. Alla guida del camion un uomo di 47 anni che è stato arrestato con l’accusa di guida imprudente che ha causato la morte della 39enne. Le indagini sono tutt’ora in corso al fine di stabilire l’esatta dinamica del terribile sinistro. La polizia londinese ha anche rivolto un appello a chiunque si trovasse nella zona al momento dell’incidente. La vittima, tra l’altro, era originaria di Rimini.

Tragedia a Londra: che era la vittima originaria di Rimini

Irene Laerdini, 39 anni, è morta sul colpo. L’impatto col camion che l’ha travolta non le ha lasciato scampo. Originaria di Rimini, viveva a Londra da ormai 15 anni, dove lavorava come workshop and store manager presso Clapham Cycle, ovvero un’officina e negozio specializzato nella manutenzione e riparazione delle biciclette. Irene era infatti una grande appassionata di ciclismo. Era fidanzata con un ragazza con la quale conviveva da diverso tempo. I familiari della 39enne si stanno attivando per riportare la salma a Rimini.