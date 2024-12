Lunedì 30 dicembre 2024, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. L’attesa cresce, poiché tre dei concorrenti più amati di questa edizione avrebbero espresso il desiderio di abbandonare definitivamente il reality show. Ecco chi sono.

Tre concorrenti pronti a dire addio al Grande Fratello?

Nella Casa del Grande Fratello, complice l’atmosfera delle feste natalizie e la nostalgia per gli affetti lontani, cresce l’insofferenza di alcuni concorrenti. In queste ore è apparso un video girato durante la notte che sembrerebbe confermare la decisione di alcuni protagonisti di voler abbandonare il gioco. Si tratterebbe di Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. A rivelarlo sono stati Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez, mentre erano a letto.

“C’è Jessica che è in forte crisi. Si è in crisi e vorrebbe andarsene”.

Lei stessa ha riferito a Zeudi Di Palma di sentirsi completamente fuori di sé in questo periodo, spiegando di aver raggiunto il limite dopo tre mesi e mezzo trascorsi nella casa.

Secondo quanto riferito da Luca Calvani, anche Maria Vittoria e Tommaso sembrerebbero non riuscire più a sopportare la pressione di vivere 24 ore su 24 sotto le telecamere, desiderando un’esperienza più tranquilla lontano dalla casa. Tuttavia Calvani ha così commentato la notizia del presunto abbandono:

“Se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere”.

La crisi nella casa del Grande Fratello

È importante sottolineare che due concorrenti, Enzo Paolo Turchi e Yulia Braschi, hanno già deciso di abbandonare il reality in questa edizione. Nuovi addii potrebbero suscitare ulteriore preoccupazione per la produzione e per l’equilibrio complessivo del Grande Fratello.

Non resta che vedere come si evolverà la situazione. L’appuntamento è per lunedì 30 dicembre 2024, in prima serata su Canale 5. Nel frattempo, al televoto ci sono Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Perla Maria con la mamma Maria Monsè e Zeudi Di Palma.