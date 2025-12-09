Tredici Pietro: la scelta di un nome d'arte e il suo percorso musicale

Tredici Pietro, conosciuto anche come Pietro Morandi, è un giovane artista bolognese che ha intrapreso la sua carriera musicale nel 2018. Sebbene abbia iniziato a farsi notare solo recentemente, il suo percorso è stato caratterizzato da sfide e scelte significative. Il suo brano di maggior successo, Vestiti d’Odio, ha aperto le porte della notorietà, ma è stata Che Gusto C’è, la collaborazione con Fabri Fibra, a fargli conquistare le radio durante l’estate.

Il significato del nome d’arte

Una delle domande più frequenti riguardo Tredici Pietro è il motivo della scelta di un nome d’arte così particolare. In un’intervista, ha rivelato che l’intenzione era quella di prendere le distanze dal famoso cognome paterno. Gianni Morandi, suo padre, è una figura iconica della musica italiana, e Pietro ha voluto costruire la sua identità artistica in modo indipendente. Il numero Tredici rappresenta il gruppo di amici con cui condivideva la sua adolescenza, un simbolo di amicizia e spensieratezza.

L’ombra del padre

Essere il figlio di un artista così noto comporta inevitabilmente delle pressioni. Pietro ha affermato che, nonostante consideri la sua situazione come una fortuna, spesso si sente oppresso da quell’«ombra» che lo circonda. Nella sua vita personale ha affrontato momenti difficili, inclusi problemi di salute mentale e relazioni complicate. Dopo essersi trasferito a Milano, ha vissuto un periodo difficile che lo ha portato a riflessioni profonde sulla sua esistenza e sulla sua musica.

Il percorso musicale di Tredici Pietro

La carriera musicale di Tredici Pietro è stata segnata da una continua evoluzione. Il suo album Non Guardare Giù, che dà il nome al suo tour, è un lavoro che combina diversi generi, dal hip hop al R&B, con influenze cantautorali. Durante i concerti, Pietro si esibisce con una band composta da musicisti che lo supportano nel suo nuovo progetto. La data di apertura del tour a Bologna ha riscosso un grande successo, esaurendo rapidamente i biglietti.

Il debutto a Sanremo

Un momento cruciale nella carriera di Tredici Pietro è rappresentato dal suo debutto al Festival di Sanremo. Dopo un tentativo fallito nel 2025, quest’anno ha finalmente ottenuto un posto tra i 30 big in gara. La partecipazione al festival rappresenta un’opportunità unica per mostrare il suo talento a un pubblico più ampio e mettere in luce il suo stile distintivo.

Il supporto della famiglia

Nonostante il peso del cognome Morandi, Pietro ha sempre trovato supporto nella sua famiglia. I suoi due fratelli maggiori, Marianna e Marco, hanno espresso il loro affetto e comprensione per le sfide che ha affrontato. “È un ragazzo speciale”, hanno dichiarato, sottolineando l’importanza di affrontare con responsabilità l’eredità familiare. Marianna e Marco, nati da un precedente matrimonio di Gianni Morandi, hanno cercato di fare da guida a Pietro nel suo percorso.

Il futuro di Tredici Pietro

Con il pubblico che lo sostiene e una crescente notorietà, Tredici Pietro guarda al futuro con ambizione. L’artista ha in programma di continuare a crescere e a sperimentare nel suo lavoro, rimanendo fedele a se stesso e alla sua visione artistica. La sua storia è un esempio di come, anche partendo da un’ombra ingombrante, si possa trovare la propria voce nel mondo della musica.