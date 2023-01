Trema ancora la terra in Emilia Romagna: scossa M4.1

Trema ancora la terra in Emilia Romagna: scossa M4.1

Trema ancora la terra in Emilia Romagna: scossa M4.1

Nella mattinata del 26 gennaio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato in Emilia Romagna una scossa M 4.1 e diverse altre scosse all’alba nella zona di Forlì-Cesena.

Emilia Romagna: scossa M4.1

L’INGV ha registrato il sisma di magnitudo 4.1 intorno alle 11:45. L’epicentro della scossa più forte è stato individuato a Cesenatico mentre l’ipocentro è stato registrato a una profondità di 19 km.

Le scosse di terremoto sono state percepite nettamente dai cittadini in tutta l’area di Forlì-Cesena. Per ora non sono stati riscontrati danni a cose o a persone.

Alcuni residenti hanno avvertito scosse a Gambettola (FC), altri hanno sentito una scossa intorno alle 5:44 del mattino.

Altre persone hanno riferito di una quarta scossa nel giro di un’ora e mezza.

Cinque scosse di terremoto

Effettivamente le scosse registrate sul sito ufficiale dell’INGV sono numerose nella provincia di Forlì-Cesena. La prima di queste scosse della magnitudo 3.2 è stata registata alle 5:44.

La seconda scossa di magnitudo 2.1 è stata rilevata alle 6:22 a 4 km a nord di Gambettola (FC). Ci sono state poi altre tre scosse di cui l’ultima, la quinta con magnitudo 4.1 si è verificata a 3 km a sud di Cesenatico (FC) alle 11:45.

La paura dei cittadini sfogata su twitter

In molti in preda al panico hanno commentato l’accaduto su Twitter usando l’hashtag #terremoto. Sono ormai diversi giorni che gli utenti del social sfogano le loro preoccupazioni sul continuo sciame sismico.

Domenica 22 gennaio, sempre nella provincia Forlì-Cesena c’è stato un altro terremoto che fortunatamente non ha avuto conseguenze, ma ha visto solo tanto spavento da parte dei residenti.

Per approfondire leggi anche Terremoto in provincia di Forlì-Cesena: scossa di magnitudo 3.5