Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, un’esplosione ha scosso una casa cantoniera situata in via Livornese a Empoli, a pochi passi dalla linea ferroviaria Firenze-Pisa. L’incidente ha provocato un ferito e causato rallentamenti e interruzioni del traffico ferroviario, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’esplosione.

Treni in tilt a Empoli dopo un’esplosione in casa vicino ai binari: un ferito

Durante la notte, un’esplosione ha interessato una casa cantoniera situata in via Livornese a Empoli, proprio accanto alla linea ferroviaria Firenze-Pisa. L’incidente sarebbe stato provocato da una probabile fuga di gas.

L’unico residente nell’edificio, un uomo di 47 anni, sarebbe riuscito a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti intorno all’una di notte; successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dai soccorritori.

L’edificio è stato dichiarato inagibile a causa del crollo parziale del tetto e del cedimento di una parete esterna sul lato ferroviario.

Le ragioni alla base della perdita di gas sono in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi, insieme al personale tecnico incaricato di valutare i rischi strutturali e ambientali.

Treni in tilt a Empoli dopo un’esplosione: gli aggiornamenti

Per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria sulla tratta Empoli-Pisa è stata sospesa in entrambe le direzioni, per poi riprendere su un binario distante dall’edificio, con una riduzione della velocità dei treni. Attualmente, Rfi segnala rallentamenti fino a 30 minuti, oltre a possibili variazioni e cancellazioni dei convogli.