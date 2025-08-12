Un uomo esce dal treno per fumare, ma proprio in quel momento il convoglio riparte a tutta velocità, raggiungendo i 230 km/h. In una situazione estremamente pericolosa, il passeggero riesce a aggrapparsi al treno in corsa, sfidando ogni rischio.

Esce per fumare, il treno riparte a 230 km/h: si aggrappa al convoglio in corsa

Sabato sera 9 luglio, a St. Pölten, località a ovest di Vienna, si è verificato un episodio insolito su un convoglio Railjet diretto da Zurigo alla capitale austriaca. Un uomo è sceso dal treno durante una sosta per fumare una sigaretta, ma quando il convoglio ha ripreso la marcia, si è aggrappato alla porta esterna del vagone ed è stato trascinato per alcuni metri.

Secondo la testimonianza di un passeggero, l’uomo si è infilato nello spazio tra due carrozze una volta che il treno aveva già ripreso velocità, cercando di attirare l’attenzione bussando ai finestrini. Il capotreno, allertato dalla segnalazione, ha subito attivato il freno di emergenza e il personale di bordo è intervenuto per farlo risalire, fortunatamente senza riportare ferite.

Il convoglio, che normalmente può raggiungere i 230 km/h, è arrivato a Vienna con sette minuti di ritardo a causa dell’accaduto, anche se non è chiaro a quale velocità viaggiasse nel momento dell’incidente.

La reazione delle Ferrovie austriache e un precedente simile

Le Ferrovie austriache hanno condannato fermamente il comportamento dell’uomo, definendolo “irresponsabile” e ricordando che azioni simili possono facilmente provocare incidenti fatali. Herbert Hofer, portavoce dell’azienda, ha sottolineato come queste situazioni non mettano a rischio solo la persona coinvolta, ma anche soccorritori, polizia e vigili del fuoco chiamati a intervenire.

L’episodio non è isolato: un caso analogo si era verificato a gennaio, quando un uomo ungherese di 40 anni era sopravvissuto aggrappandosi a un treno tedesco ad alta velocità per ben 32 chilometri, sempre per uscire a fumare durante una fermata.