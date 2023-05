I corpi senza vita di una mamma di 41 anni e del figlio di 4 anni sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce, sotto il ponte. I due sono morti dopo essere precipitati dal ponte di Mostizzolo in Val di Sole, in Trentino.

Trentino, mamma e figlio di 4 anni trovati morti nel torrente Noce

Una mamma di 41 anni e il figlio di 4 anni sono morti dopo essere precipitati dal ponte di Mostizzolo, in Val di Sole, in Trentino. Sulla dinamica, e soprattutto sui motivi della tragedia, è in corso un’indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Cles. Il corpi senza vita di madre e figlio sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce, sotto il ponte. L’allarme è scattato intorno all’una, la notte scorsa, dopo che alcuni automobilisti avevano notato un’automobile sul ponte. Nelle operazioni di ricerca hanno lavorato vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario ed elicottero. Al momento una delle ipotesi è quella del gesto estremo, ma le indagini sono in corso.